Atalanta-Napoli 0-0 diretta live: pericoloso Insigne, che però non trova lo specchio della porta

7'pt Primo giallo della partita. Palomino stende Lozano che se ne stava andando.

6'pt Pessina tocca il pallone, indirizzato a Zapata, che aveva trovato un buco centrale. Se quel pallone fosse passato sarebbero stato guai per la squadra di Gattuso.

5'pt Tutto compatto il Napoli nella propria metà campo, la squadra di Gasperini cerca di allargare le maglie della difesa azzurra.

APPROFONDIMENTI COPPA ITALIA Atalanta, Gasperini: «La finale sarebbe un traguardo... COPPA ITALIA Napoli, Gattuso crede nell'impresa contro l'Atalanta: Osimhen...

3'pt Prima potenziale occasione per il Napoli. Insigne, pescato dentro l'area, prova il destro. Palla di poco fuori.

1'pt Iniziata la partita, il primo pallone è dell'Atalanta.

Al Gewiss le squadre stanno entrando in campo. Tutto pronto per conoscere la seconda finalista di Coppa Italia. Chi vince stasera raggiunge la Juve.

Stasera al Gewiss Stadium di Bergamo si decide l'altra finalista di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 dell'andata. Gasperini manderà in campo la miglior formazione possibile: la Coppa è diventato un obiettivo stagionale e in campionato ha fatto turnover per l'appuntamento di stasera. Dall'altro lato Gattuso si gioca la panchina. Il suo futuro alla guida del Napoli passa dalla gara odierna e dalla sfida di sabato contro la Juventus al Maradona. In tribuna ci sarà anche De Laurentiis, che vuole stare vicino alla sua squadra. Arbitra La Penna di Roma.

A Zingonia intanto, i tifosi dell'Atalanta (così come successo a Milano e Torino nell'ultima settimana) si sono ritrovati per incitare la squadra in vista della gara di stasera. Cori e fumogeni e zero distanziamento.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma

Ultimo aggiornamento: 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA