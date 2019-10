Marquez, il cannibale. Vince anche in Giappone. Dovizioso secondo, Rossi finisce a terra

Marc Marquez, il cannibale. Già campione del mondo di MotoGp ha allungato la lista dei successi (è il 54°) in Giappone, portando così anche il titolo iridato costruttori alla Honda. A Motegi il campione del mondo della classe MotoGp ha disegnato un nuovo capolavoro con la sua moto restando al comando dall'inizio alla fine. Dietro allo spagnolo i rivali di turno si sono giocati le briciole, con Andrea Dovizioso salito su un ottimo podio in chiave secondo posto iridato, dietro anche al francesino della Yamaha Petronas Fabio Quartararo. Corsa davvero da dimenticare per Valentino Rossi che dalla decima posizione sulla griglia parte male e conclude peggio, finendo sulla ghiaia la sua avventura sul circuito nipponico per una caduta che lascerà al campione di Tavullia solo conseguenze morali. Quinta piazza alla fine per Franco Morbidelli che ce la mette tutta ma il sogno del podio resta lontano. Con la vittoria numero 54 Marquez eguaglia i successi ottenuti da Mick Doohan e da Dani Pedrosa permettendo inoltre alla Honda di ottenere i punti necessari per vincere in casa il 25° titolo in classe regina. Ultimo aggiornamento: 11:28





