Schumacher, il messaggio commovente del fratello Ralf: «Mi manca il vero Michael, nulla è come prima»

Dieci anni fa per Michael Schumacher la vita era perfetta. Tuttavia, a parlare nelle ultime ore è stato Ralf Schumacher, fratello minore dell'ex campione di F1 tedesco che ha menzionato nuovamente il tragico incidente sulle nevi. Era la tarda mattinata del 29 dicembre del 2013 quando l'icona della Formula 1 rimase gravemente ferita in un incidente sugli sci a Mèribel sulle Alpi francesi. L'ex pilota tedesco, nello sbattere violentemente la testa contro una roccia subì un grave trauma cranico. Uscito dopo diversi mesi dal coma artificiale, Michael Schumacher non è più apparso in pubblico e solo in pochi conoscono le reali condizioni.

Le parole di Ralf Schumacher

«La vita a volte è ingiusta - ha sottolineato Ralf Schumacher a Bild -. È stato spesso fortunato nella sua vita ma poi è successo questo tragico incidente.

Grazie a Dio, grazie alle moderne opzioni mediche si è potuto fare molto ma niente è più come prima. Mi manca il mio Micheal di allora. Penso che al povero Mick, che all'epoca era solo un ragazzo. Michael mi ha trasmesso tutta la sua esperienza. Avevo l'occasione di imparare dal migliore».

Ralf ha aggiunto: «Da piccoli dormivamo nella stessa stanza. Il materasso era appoggiato per terra perché non avevamo i soldi per un vero letto, è stato sempre al mio fianco. Anche per questo mi manca così tanto».