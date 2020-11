Altro mercoledì di gol: rimonta del Matelica, poi la Vis e in serata il derby Fermana-Fano

ANCONA Altro turno infrasettimanale nel girone B di Serie C con quattro delle cinque marchigiane in campo per la decima giornata di campionato: rinviata a causa del Covid la partita Arezzo-Samb per i ben 15 calciatori dei toscani risultati positivi ai tamponi oltre ad quattro tesserati nello staff tecnico. Tamponi a cui si sono sottoposti stamattina i calciatori della Vis Pesaro dopo il caso di positività rilevato alla vigilia della partita: al Tonino Benelli i biancorossi affronteranno il Cesena con calcio d’inizio al momento fissato per le ore 18.30. Aprirà il mercoledì di gol il Matelica, impegnato a partire dalle 15 sul campo del Legnago Salus. In serata, alle 20.45, il derby Fermana-Fano con il ritorno del tecnico Flavio Destro, ex allenatore dei canarini, da avversario al Recchioni.

10ª GIORNATA

Legnago Salus-Matelica 1-2 (40’ Morselli, 49’ Bordo, 69' Pizzutelli)

Modena-Carpi 1-0 (5’ Tulissi)

Triestina-Imolese 0-0

Ravenna-Gubbio (ore 17.30)

Arezzo-Samb rinviata

Vis Pesaro-Cesena (ore 18.30)

Perugia-Padova (ore 20.30 diretta su RaiSport Web)

Sudtirol-Mantova (ore 20.30)

Fermana-Fano (ore 20.45)

Virtus Verona-FeralpiSalò (ore 20.45)

CLASSIFICA

Padova 20

FeralpiSalò 17

Carpi 17

Perugia 17

Sudtirol 16

Modena 16

Matelica 14

Triestina 14

Samb 13

Mantova 13

Legnago Salus 12

Imolese 12

Virtus Verona 11

Cesena 11

Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Fermana 8

Fano 4

Gubbio 3

Arezzo 3

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA