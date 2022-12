Otto mesi fa il malore e la grande paura, il piccolo sorriso di Stefano Tacconi

In un mondo nel calcio nelle ultime settimane che ha versato tante lacrime ecco una notizia che riporta sollievo ed ottimismo: Stefano Tacconi è tornato ieri a camminare a otto mesi da quel malore che lo aveva colpito e che aveva fatto pensare al peggio. Regalo di Natale o Santo Stefano, poco importa: l'ex portiere della Juventus ha reagito e si sicuro non si fermarà adesso che ha ritrovato forza e sorriso come si può anche vedere dal suo post su Instagram.

