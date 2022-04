La Lube senza Juantorena inizia male la semifinale e Trento vince 3-0

CIVITANOVA - Brutto inizio di semifinale scudetto per la Lube Civitanova, sconfitta a domicilio dall'Itas Trenmto per 3-0. La squadra di Civitanova è scesa in campo senza Juantorena, infortunato, e ha giocato sbagliando troppo, contro un Itas che ha confermato la propria crescita. In particolare troppi errori per la Lube in attacco, mentre l'Itas è stata molto meno fallosa. Molto combattuto il primo set, vinto ai vantaggi da Trento per 28-26, molto strano il secondo, con la Lube in vantaggio per 19-19 e poi un incredibile break di 9-1 per l'Itas, che chiudeva sul 25-20. Nel terzo set Trento partiva fortissimo (8-3) poi la Lube recuperava sul turno di battuta di Simon, ma poi nel prosieguo del set Trento riprendeva il bandolo della matassa e chiudeva sul 25-23. Gara-2 si svolgerà lunedì a Trento, la Lube spera di avere a disposizione Juantorena

