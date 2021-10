Koulibaly, insulti razzisti in Fiorentina-Napoli: «Mi hanno chiamato scimmia di m... Quei tifosi fuori dagli stadi»

Non è rimasto a guardare (e ad ascoltare) come se nulla fosse. Perché per Kalidou Koulibaly quegli insulti arrivati dalle tribune erano troppo. Così a fine partita il difensore del Napoli si è avvicinato alla curva che ospitava i tifosi della Fiorentina al Franchi puntando il dito verso chi lo aveva offeso durante la partita, vinta dagli azzurri 2-1. Stamattina su Instagram ha raccontato tutta la sua rabbia e la sua amarezza per un fenomeno, il razzismo, che sembra non uscire dagli stadi: «Mi hanno chiamato scimmia di m****. Questi soggetti non c'entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi per sempre».

Gli insulti razzisti a Koulibaly, Osimhen e Anguissa

Al momento dell'uscita dal campo delle squadre, i cori hanno preso di mira anche l'attaccante Osimhen e il centrocampista Anguissa, anche loro di colore. Ma mentre i primi due hanno proseguito verso gli spogliatoi, urlando «continuate pure», Koulibaly si è fermato e ha replicato a muso duro: «Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo se hai il coraggio». Gli ululati però non si sono fermati.

La procura apre un'inchiesta

La Procura Federale, acquisiti i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore, ha aperto un'indagine sull'episodio. Nelle prossime ore saranno compiuti ulteriori atti istruttori acquisendo gli atti pertinenti dalla Questura di Firenze.

Le scuse di Barone

La scena deplorevole ha costretto la Fiorentina a chiedere scusa pubblicamente: «La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni giocatori avversari».

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, è andato a chiedere scusa personalmente a Kouibaly esprimendo la vicinanza della società e ribadendo «che per noi queste cose sono inaccettabili».

