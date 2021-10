TORINO - Brutte notizie per Deschamps e Allegri: Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19, salterà la finale di Nations League contro la Spagna e mancherà quasi sicuramente anche alla ripresa del campionato contro la Roma di Mou. “Il giocatore è in isolamento - si legge nel comunicato ufficiale della Francia -, non sarà presente a Milano con i compagni di squadra e per regolamento non sarà rimpiazzato”.

