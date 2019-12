L'Italservice in Basilicata per vincere il recupero e superare in vetta l'Acqua&Sapone

PESARO Italservice di nuovo in campo per ritrovare la vetta. Altro appuntamento per il quintetto di Fulvio Colini, che stasera sarà impegnato in Basilicata sul campo della Signor Prestito CMB. Fischio d'inizio a Policoro alle 20.30 per il secondo e ultimo recupero dei biancorossi, susseguente al rinvio causato dagli impegni di Champions. In palio c’è il primo posto. L'Italsertvice, dopo la brillante vittoria sulla Feldi Eboli di venerdì, è salita al secondo posto, a -2 dalla capolista ed eterna rivale Acqua&Sapone. Vincere vorrebbe dire andare alla volata finale, ovvero alle ultime due gare del girone di andata, in pole position per il titolo virtuale di campione d'inverno.



Mancheranno gli infortunati di lunga data Fortini e Gava, ma per la prima volta mister Colini potrà contare sul nuovo acquisto Jefferson. Il brasiliano annunciato nel weekend scorso ha formalizzato il suo trasferimento dal Futsal Fuorigrotta al Pesaro e staserà sarà in campo regolarmente. Calciatore di fama internazionale, il nuovo numero 23 dei rossiniani vanta esperienze e successi con Benfica prima, con Luparense e Real Rieti poi. Oltre a tanta qualità e intensità, porta in dote un bel contributo di energie fresche per il club di Lorenzo Pizza, che da tre mesi tira la corda ad una media di due partite a settimana. Questi però sono altri discorsi. Stasera l'Italservice Pesaro vuole vincere per rimettersi davanti a tutte le altre contendenti di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD (canale 58).





