Fondazione Scarponi, un Natale stellato: al via la campagna di raccolta fondi per sostenere il progetto scuola

FILOTTRANO - Un Natale stellato: al via la campagna di raccolta fondi natalizia della Fondazione Michele Scarponi, per la prima volta con la stella di cioccolato in confezione regalo si sostieniene il Progetto Scuola.

Un regalo solidale

La stella è disponibile sia al cioccolato al latte che al cioccolato fondente, pesa 350 grammi e viene proposta con una donazione minima di 15 euro. Nella sua elegante ma pratica confezione, è un regalo da fare ad amici, parenti, colleghi, ma anche ai propri dipendenti come regalo aziendale di Natale. Ed è anche un dono che ognuno può fare a sé stesso. E’ solidale perché, scegliendo la stella di cioccolato della Fondazione Michele Scarponi, si sostiene il Progetto Educativo “La strada è di tutti, a partire dal più fragile” per diffondere una nuova cultura stradale nel nostro Paese.

Il ringraziamento di Marco Scarponi

Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, sottolinea: «Abbiamo finalizzato la raccolta fondi di Natale al Progetto Scuola, a cui teniamo davvero molto. Per come lo abbiamo strutturato, è un progetto che permette di approfondire con studenti e studentesse temi importanti e trasversali, dall’urbanistica alla comunicazione, dall’ambiente al sociale. Soprattutto crediamo che con questo tipo di approccio educativo, arrivi chiaro il messaggio di quanto siano fondamentali i comportamenti e le scelte individuali quando si va per strada, ma anche che un futuro basato sulla sicurezza e la mobilità sostenibile è possibile e diamo gli strumenti per poterlo costruire insieme.

Dove trovare la stella di cioccolato della Fondazione

Se anche tu vuoi costruire una strada di pace, questo Natale puoi scegliere la stella di cioccolato della Fondazione Michele Scarponi. Grazie!»

La stella è disponibile a:

Filottrano, presso la Ciclofficina (via Gemme, 1) e da Niso Belardinelli Ferramenta (via Marconi, 14)

Jesi, presso l’ufficio della Fondazione (corso Matteotti, 48) e dal Barbiere Figaro (via Gramsci, 73)

San Costanzo, presso il Ristorante Da Rolando (corso Matteotti, 125)

Senigallia, contattandoci al n.347 5929666

E’ anche possibile riceverla in tutta Italia con una donazione minima è di 20 euro (spedizione con corriere inclusa).

Come avere la stella di cioccolato

Per festeggiare un Natale solidale con la stella di cioccolato della Fondazione Michele Scarponi, è possibile fare il proprio ordine (chiamandoci, mandandoci un WhatsApp al numero 347 5929666 o inviandoci una e-mail a jara@fondazionemichelescarponi.com) fare la donazione tramite contanti, bonifico bancario, bonifico postale o Paypal e ritirare le proprie stelle di cioccolata nei punti dove disponibile o riceverla a casa, in base a cosa si è scelto.