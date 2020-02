Da Fiorelli a quota 3 fino a Giacomelli: sono cinque i portieri andati finora in gol

ANCONA - Con il gol segnato sabato da Mirko Giacomelli in Vigor Sant’Elpidio-Morrovalle 1-1, girone E di Seconda Categoria, salgono a cinque i portieri andati a segno finora nei dilettanti in questa stagione. Il bomber resta sempre Luca Fiorelli, 33 anni, portiere dell’Urbino, Promozione A: finora è quota 3 in stagione e a 13 in carriera, la sua specialità sono i rigori. Dagli undici metri ha segnato il 14 settembre alla prima giornata nel 2-1 contro l’Osimana, si è ripetuto il 9 novembre alla nona nel 3-2 contro il Barbara e infine ha fatto ancora centro il 24 novembre all’undicesima contro il Valfoglia, battuto 1-0 in trasferta.



In Prima Categoria sono finora due i portieri andati in gol. Il primo è stato Gabriele Morresi del Montecalvo, girone A, nel 3-1 rifilato il 3 novembre alla Cagliese grazie un rinvio da oltre 60 metri. Il bis l’ha poi concesso il 14 dicembre Vittorio Calvaresi della Sangiorgese, girone C, con una punizione da metà campo contro il Cska Amatori, che alla fine ha comunque vinto 3-2.



Si scende in Seconda Categoria per trovare altri due portieri a segno. Prima di Giacomelli del Morrovalle, andato in gol sabato scorso in mischia nel finale, anche Loris Emiliani del San Francesco Cingoli, Seconda D, era riuscito a beffare il collega avversario: è accaduto il 19 ottobre nell’1-1 contro il Largo Europa, quando segnò il gol del pari al 93’ su punizione.





