La Fermana chiude le porte a De Simone e Rosati: «La società non è in vendita»

FERMO - Alla faccia della possibile cessione societaria da parte della Fermana. L’attuale gestione ieri pomeriggio ha serrato i ranghi e fatto scudo pubblicando un comunicato ufficiale: «La Fermana comunica che la società non è in vendita. Nei prossimi giorni faremo luce sulle linee programmatiche e organizzative relative alla stagione 2020/21». Fine della storia. De Simone e Gianni Rosati se ne faranno una ragione. La sensazione che stava emergendo, d’altronde, era che si andasse verso la prosecuzione del progetto gialloblù, con interpreti uguali o simili ad agire dietro le quinte. Ora la certezza. Insomma, la nuova Fermana potrebbe non essere così stravolta come si vociferava qualche settimana fa. Alla luce delle intenzioni dell’attuale società, sono iniziate a girare le prime idee di mercato. Semini in attesa di germogliare piano piano, nonostante sia da definire con precisione il budget e non è un discorso da poco.



