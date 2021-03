Fermana in anticipo ad Arezzo, le altre tutte domenica ma c'è una partita rinviata per il Covid

ANCONA - Fermana in anticipo ad Arezzo e le altre quattro marchigiane tutte in campo domenica ma c’è anche un rinvio per il Covid. Altro fine settimana di gol nel girone B di Serie C, anche se Ravenna-Cesena è stata rinviata a data da destinarsi per il cluster che ha colpito la squadra giallorossa. Ricevuti gli esiti dei test molecolari e sierologici cui si sono sottoposti tutti i membri del gruppo squadra, sono emersi altri otto casi di positività. Si tratta di quattro calciatori (Codromaz, Perri, Raspa e Zannoni) e quattro membri dello staff. Tutti al momento risultano asintomatici. Alla luce di questo sono stati sospesi gli allenamenti dei giocatori attualmente negativi che proseguiranno in forma privata e individuale, nell’attesa di ricevere gli esiti dei nuovi accertamenti che verranno effettuati nella mattinata di sabato.

Tornando alle marchigiane, il weekend sarà aperto dalla Fermana, di scena alle 15 ad Arezzo. Domenica alle 15 si giocheranno Legnago Salus-Fano e Matelica-Padova, mentre alle 17.30 andrà in scena il derby Vis Pesaro-Samb.

SERIE C girone B 30ª giornata 11ª ritorno

Arezzo-Fermana sabato 13 ore 15 Sky

Virtus Verona-Gubbio ore 15

Triestina-FeralpiSalò ore 17.30 Sky

Modena-Mantova domenica 14 ore 12.30 Sky

Legnago Salus-Fano ore 15

Matelica-Padova ore 15

Perugia-Carpi ore 15

Ravenna-Cesena rinviata

Sudtirol-Imolese ore 15

Vis Pesaro-Samb ore 17.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 61

Sudtirol 56

Perugia 54

Modena 53

Triestina 46

FeralpiSalò 45

Cesena 43

Matelica 42

Samb 42

Virtus Verona 41

Mantova 39

Fermana 35

Gubbio 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese 27

Fano 27

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

