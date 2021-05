Doppio derby con Castelfidardo-Recanatese e Montegiorgio-Porto Sant’Elpidio, il Tolentino a Campobasso

ANCONA Domenica con doppio derby nel girone F di Serie D e un severo esame in trasferta per il Tolentino contro la capolista. Si gioca la 29ª giornata, che sarebbe la 12ª del girone di ritorno, e le sfide tutte entro i confini regionali sono Castelfidardo-Recanatese, 12 chilometri di distanza a cavallo tra le province di Ancona e Macerata, e Montegiorgio-Porto Sant’Elpidio, vero e proprio derby del Fermano. Nel primo caso si sfidano quarta e quinta in classifica, in piena zona playoff sebbene a pari punti in compagnia di Castelnuovo Vomano e Matese, nel secondo decima e penultima. Viaggia invece verso Campobasso il Tolentino, a cui servono punti per evitare la trappola dei playout.

SERIE D girone F 29ª giornata (ore 16)

Agnonese-Rieti

Aprilia-Real Giulianova

Campobasso-Tolentino

Castelfidardo-Recanatese

Castelnuovo Vomano-Vastese

Fiuggi-Pineto

Matese-Vastogirardi

Montegiorgio-Porto Sant’Elpidio

Notaresco-Cynthialbalonga

CLASSIFICA

Campobasso* 58

Notaresco 55

Cynthialbalonga 45

Recanatese 42

Castelfidardo 42

Castelnuovo Vomano** 42

Matese 42

Pineto*** 39

Vastogirardi*** 36

Montegiorgio* 36

Vastese** (-1) 35

Aprilia 35

Rieti* 34

Tolentino* 33

Fiuggi* 31

Real Giulianova* 26

Porto Sant’Elpidio*** 7

Agnonese*** 5

* ogni asterisco una partita in meno



