Il derby Castelfidardo-Porto Sant’Elpidio si gioca, rinviata Montegiorgio-Giulianova per il Covid

ANCONA - Tre partite rinviate a causa del Covid e sole tre marchigiane in campo per l’11ª giornata di campionato. Questo il programma domenicale del girone F di Serie D con il derby Castelfidardo-Porto Sant’Elpidio in copertina e il Tolentino di scena sul campo della Matese. Rinviate invece a data da destinarsi le partite Agnonese-Pineto, Campobasso-Recanatese e Montegiorgio-Real Giulianova dopo gli otto tesserati dei rossoblù risultati positivi ai tamponi.

SERIE D girone F 11ª giornata (ore 14.30)

Agnonese-Pineto rinviata

Aprilia-Rieti

Campobasso-Recanatese rinviata

Castelfidardo-Porto Sant’Elpidio

Castelnuovo Vomano-Vastogirardi

Fiuggi-Cynthialbalonga

Matese-Tolentino

Montegiorgio-Real Giulianova rinviata

Notaresco-Vastese



CLASSIFICA

Campobasso 20

Notaresco 20

Castelnuovo 19

Cynthialbalonga 15

Pineto 15

Recanatese 14

Montegiorgio 14

Rieti 14

Vastogirardi 13

Fiuggi 12

Tolentino 11

Castelfidardo 9

Vastese (-1) 9

Aprilia 9

Matese 7

Giulianova 5

Agnonese 2

Porto Sant’Elpidio 2

