Torna la Frasassi Sky Race, iscrizioni aperte, si corre l'11 settembre

GENGA Torna anche quest’anno in settembre la Frasassi Sky Race, l’appuntamento dedicato ad atleti ed appassionati di corsa in montagna, nel cuore verde delle Marche. Lo start della quinta edizione della gara è previsto per sabato 11 Settembre.

Lo scenario esclusivo, l’atmosfera affascinante e il percorso mozzafiato lo rendono uno degli eventi più attesi del centro Italia. Il format è invariato e prevede la 21Km della Frasassi Sky Race e la 11 Km della Frasassi Trail. Lo stop forzato dello scorso anno causa pandemia non ha frenato l’entusiasmo e la motivazione degli organizzatori, la sfida dunque è lanciata, i record da battere sono quelli detenuti da Mattia Tanara 1h52’01” (2018) e Raffaella Tempesta 2h22’21” (2018) E’ ancora possibile iscriversi sul sito www.frasassiskyrace.com dove sono disponibili anche tutte le informazioni inerenti la gara.

Sabato 11 Settembre 2021 la partenza è fissata per le ore 14.30, la Frasassi Skyrace è una corsa in montagna su sentieri lunga: 21km con 1350 metri di dislivello positivo, il Frasassi Trail invece è lungo 11 km e ha 650 metri di dislivello.

