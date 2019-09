Si accascia durante la corsa in salita: morto un runner di 59 anni

di Luca Pozza

RECOARO TERME - Stavaverso Recoaro 1000, nei luoghi che ben conosceva, ma è statoche alla fine gli è stato fatale: a perdere la vita un runner vicentino di 59 anni del quale sono state rese note solo le iniziali: A. G.. Era residente a Recoaro Terme e grande appassionato di corsa in montagna.La disgrazia è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre. Attorno alle 19 il Soccorso alpino di Recoaro Valdagno è stato allertato dalla Centrale del 118 per una persona colta da malore sul sentiero Soldà: poco prima una ragazza che stava scendendo si era infatti imbattuta in un uomo esanime a terra ed era scesa a dare l'allarme. Una squadra ha caricato a bordo medico e infermiere e assieme ai carabinieri ha raggiunto località Covole, a 800 metri di quota, dove i vigili del fuoco stavano già praticando le manovre di rianimazione all'uomo. Purtroppo al personale sanitario non è stato possibile altro che constatare ilRicomposta, la salma è stata imbarellata e trasportata alla jeep, per essere poi accompagnata dai soccorritori, fino a Recoaro 1000 e lì affidata al carro funebre. L'intervento si è concluso in tarda serata.