Sarà il Cesena l'avversaria del Matelica nel secondo turno dei playoff, l'altra sfida è Feralpi-Virtus Verona

ANCONA - Sarà il Cesena l’avversaria del Matelica nel secondo turno dei playoff del girone B di Serie C che si disputerà mercoledì in gara unica. Il verdetto è scaturito dal risultato del recupero Triestina-Virtus Verona valevole per il primo turno che si è disputato oggi: i veronesi hanno vinto 1-0 grazie alla rete segnata da Lonardi all’87’. Per cui la FeralpiSalò, quinta in classifica finale, affronterà in casa proprio i veronesi, che hanno chiuso la stagione regolare all’undicesimo posto, mentre il Cesena, settimo, si misurerà in casa contro il Matelica, ottavo in classifica finale. Le due vincenti accederanno poi alla fase nazionale, dove entrerà in gioco anche il Modena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA