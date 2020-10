Il Castelfidardo prova a fermare la marcia del ciclone Campobasso

ANCONA - Giornata numero 3 nel campionato di serie D con il Castelfidardo chiamato all'esame verità contro il Campobasso unica formazione a punteggio pieno del ragruppamento. Nessun derby per le marchigiane ma test importanti per capire tante cose dopo i primi 180' che ancora non hanno chiarito tante cose circa le loro potenzialità.

IL PROGRAMMA DI OGGI (15.30)

Aprilia - Castelnuovo Vomano

Porto Sant'Elpidio-Cynthia Albalonga

Fiuggi - Vastese

Castelfidardo - Campobasso

Montegiorgio - Matese

Agnonese - S.M. Notaresco

Pineto -Vastogirardi

Giulianova- Recanatese

Rieti - Tolentino

Classifica.

Campobasso 6, Recanatese, Tolentino, Vastogirardi, S.M. Notaresco 4, Cynthia Albalonga, Pineto, Fiuggi, Matese, Castelnuovo Vomano 3, Rieti 2, Vastese, Real Giulianova, Castelfidardo, Aprilia, Porto Sant'Elpidio 1, Agnonese 0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA