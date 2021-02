La Vuelle comincia l'avventura in Coppa Italia, Milano già in semifinale

MILANO - E' cominciata al Forum di Assagoo, rigorosamente a porte chiuse ma sempre in diretta tv, la final eight della Coppa Italia di basket. La Carpegna Prosciutto Pesaro, che è tornata a qualificarsi per questa manifestazione dopo nove anni, esrordirà venerdì alle 20.45 affrontando il Banco di Sardegna Sassari, in una sfida che vede la squadra di Pozzecco favorita ma i pesaresi di Repesa affatto battuti in partenza. Intanto la sequela delle partite è cominciata con quella sulla carta più squilibrata e in effetti l'Armani Exchang e milano ha rispettato il pronostico disponendo con facilità della Unahotels Reggio Emilia,alla fine sconfitta per 80-52. La partita tra Pesaro e Sassari sarà l'ultima dei quarti di finale, le due semifinali si giocheranno poi sabato alle 18 e alle 20.45, la finalissima è in programma domenica alle 18.15

