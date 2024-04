Bim-Bum-Bamforth: l'ex Vuelle andato via per problemi familiari ha firmato per Granada

Ufficiale: Scott Bamforth, che aveva rescisso con la Vuelle per «problemi familiari» ha firmato per Granada, tornando a giocare nel campionato di ACB. I problemi di casa, a giudicare dal sorriso che l'americano naturalizzato kosovaro mostrava oggi in occasione della presentazione ufficiale, devono essere stati risolti molto velocemente.

Granada terz'ultima

Abbiamo visto anche questa. E comunque non è che in Spagna trovi una situazione molto più agevole di Pesaro: Granada si deve salvare e oggi è terz'ultima in classifica.