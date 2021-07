Niente Olimpiadi per Barontini, Dieng invece alle Paralimpiadi ci sarà

ANCONA Niente Olimpiadi per Simone Barontini, il mezzofondista anconetano che ha sperato fino all'ultimo di rientrare nella squadra azzurra per i Giochi Olimpici. Barontini, che sabato scorso a Rovereto aveva abbassato il suo primato personale sugli 800 metri, è arrivato ad un'inezia dalla convocazione ma alla fine è rimasto fuori. Visto che ha solo 22 anni c'è da essere ottimisti sul proseguimento della sua avventura nel mezzofondo, che potrebbe trovarlo nel fulgore della potenza al momento delle Olimpiadi di Parigi, nel 2024. Sempre a proposito di mezzofondo e di 800 e 1500 metri, chi invece andà a Tokyo, ma alle Paralimpiadi (che si svolgeranno in settembre) è Ndiaga Dieng, anche lui 22 anni. Il mezzofondista di Montecassiano, che gareggia anche con i normodotati, a livello paralimpico è tra i migliori del mondo e la sua convocazione con la squadra azzurra dipendeva solo da quali categorie di disabilità fossero state ammesse alle varie gare. Ora è ufficiale, Dieng sarà a Tokyo.

