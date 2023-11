ASCOLI La serata di mercoledì scorso al Teatro Ventidio Basso, organizzata in occasione dei 125 anni dell’Ascoli, le immagini della storica cavalcata verso la storia, con i grandi giocatori che sono passati per Ascoli, i gol, le coreografie, la curva, lo stadio stracolmo di gente: tutto questo dovrebbe aver toccato le corde giuste degli attuali giocatori, soprattutto i più giovani. Molti di loro probabilmente non conoscevano appieno il valore della maglia che stanno indossando, vuoi per l’età, vuoi perché arrivano da altre realtà. Adesso anche loro sanno che tipo di maglia indossano e che devono comunque dare tutto per onorare una storia importante come quella dell’Ascoli calcio 1898, onorarla significa dare tutto in campo con grinta e carattere, quel carattere che è proprio del Popolo piceno.

Match difficile

Questo pomeriggio i bianconeri saranno impegnati in un match difficile contro un Bari vittorioso a Brescia. L’ Ascoli scenderà in campo per riscattare il ko contro il Parma che ha interrotto una miniserie positiva, ma anche per muovere la classifica che stando alle caratteristiche tecniche del gruppo non è veritiera. L’obiettivo principale quindi è uscire indenni dallo stadio San Nicola possibilmente con i tre punti e cercare di risalire la graduatoria, per far sì che la squadra si piazzi in una posizione più tranquilla. Il tecnico bianconero Viali ha parlato di una squadra che ha lavorato bene e che è pronta per l’appuntamento. Un appuntamento difficile ma se i ragazzi bianconeri metteranno in campo le loro sicurezze allora potranno tornare a casa con un risultato positivo. Il Bari è una squadra alla portata dei bianconeri e quindi battibile.

In porta c’è Barosi

Come noto Viali dovrà rinunciare al portiere titolare Emiliano Viviano squalificato dal giudice sportivo per due giornate. Al posto di Viviano giocherà Davide Barosi 23 anni alla sua prima prima esperienza in Serie B, ma come ha ripetuto lo stesso allenatore è già pronto per la categoria. Barosi si è sempre allenato per migliorarsi e questo pomeriggio partirà titolare allo stadio San Nicola che avrà un pubblico numeroso, ma come riportato a parte, ci saranno anche numerosi sostenitori bianconeri. In settimana la squadra ha lavorato su diverse soluzioni, una di queste è che potrebbe essere confermato lo stesso schieramento tattico che sabato scorso ha affrontato il Parma un 4-4-2 con in campo praticamente gli stessi uomini tranne ovviamente il portiere. L’altra soluzione è quella di rivedere il tridente con un centrocampo che tornerebbe quindi a tre e davanti il tridente Pedro Mendes, Pablo Rodriguez e Ilie Nestorovski. Tranne che sulla linea centrale di difesa il tecnico ha comunque diverse soluzioni. Abbiamo parlato della difesa dove sulla corsia destra ci sono in ballottaggio Cloud Adjapong e Brian Bayeye, a sinistra giocherà Nicola Falasco in mezzo è scontata la coppia Giuseppe Bellucci - Danilo Quaranta, in attesa del recupero, forse contro il Como tra una settimana, di Eric Botteghin. Ma intanto c’è da superare l’imminente l’ostacolo chiamato Bari.

LE PROBABILI FORMAZIONI