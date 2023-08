ASCOLI Il club bianconero ufficializza l’ attaccante Pablo Rodriguez, il ragazzo ha firmato ieri mattina il contratto mentre mister William Viali presenta la prima uscita ufficiale della sua squadra. L’ Ascoli domani sera giocherà al Bentegodi di Verona la gara di Coppa Italia e ci saranno anche gli ultimi arrivati in ordine di tempo. La partita che inizierà alle 21, sarà visibile sul canale 20. Il portiere Emiliano Viviano e la seconda punta Pablo Rodriguez a Verona ci saranno.

Ecco Rodriguez

Rodriguez quindi è già a disposizione e potrebbe anche scendere in campo. Il giocatore è stato acquistato con la formula del prestito come conferma il comunicato del club bianconero: «L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Lecce le prestazioni sportive di Pablo Rodriguez. Spagnolo di Las Palmas, nato il 4 agosto 2001, Rodriguez è un attaccante che inizia a muovere i primi passi nella scuola calcio della sua città finché non viene acquistato dal Real Madrid. Prodotto della cantera madridista, esordisce nella seconda divisione spagnola, nelle file del Real Madrid Castilla, nella s.s. 2019/20. Arriva in Italia l’anno seguente, quando il Lecce ne acquisisce il cartellino: coi salentini disputa in due stagioni e mezzo 51 partite, realizzando 8 gol – uno proprio all’Ascoli al Via del Mare il 2 marzo 2022 – e 5 assist. Col Lecce il primo anno centra i playoff, l’anno seguente la promozione in A. In massima serie scende in campo 4 volte con esordio a Torino il 5 settembre 2022. A gennaio 2023 si trasferisce in prestito al Brescia: 17 presenze, 3 gol e 2 assist». Ci si aspetta molto dal neo bianconero che in attacco farà coppia con Francesco Forte.

«Una partita vera»

Rodriguez e più allenato, rispetto al compagno di squadra, avendo svolto tutta la preparazione con il Lecce e disputato anche le amichevoli. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ha detto il tecnico del Picchio sulla sfida con gli scaligeri e su Rodriguez. «C’è curiosità nel vedere all’opera la squadra in una partita vera - dice Viali - che rappresenta il termometro della situazione. Il rammarico del precampionato è che abbiamo giocato poco, non vedo l’ora di vedere a che punto siamo. Sabato la differenza dovrà farla l’atteggiamento, nei duelli, nelle letture e nelle fasi salienti della gara. Da parte dei ragazzi ho visto grande partecipazione, sono soddisfatto del lavoro fin qui svolto. Abbiamo ancora due allenamenti, deciderò all’ultimo, ma chi sarà convocato è perché è pronto a giocare una partita». Viali è soddisfatto dell’arrivo dello spagnolo: «Ho conosciuto alle 10 e alle 10.15 era già in campo, so che ha lavorato nel precampionato e che ha giocato tutte le amichevoli, è una seconda punta, ma è stato impiegato anche come vertice offensivo, è bravo sia in area di rigore che più lontano, insomma ci dà più alternative». Sul Verona il tecnico ha detto: «Il Verona ha cambiato allenatore come noi, ha modificato sistema di gioco, ma nell’ultima amichevole ha variato, quindi possiamo aspettarci più soluzioni. E’ certamente una squadra dalle grandi qualità, sotto l’aspetto fisico dovremo fare una grande partita».

Ora El Kaddouri

Il ds Marco Valentini tenta l’altro colpo quello del centrocampista El Kaddouri svincolato. Ma qualora riuscisse a portarlo ad Ascoli, l’ arrivo non sarà imminente, prima le cessioni, a tal proposito sembra che Danilo Quaranta possa restare in B, su di lui c’è l’interesse del Lecco.