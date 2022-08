Ascoli, tanta voglia di fare il bis: alle 20,45 la sfida contro la Spal

ASCOLI - Tanta voglia di fare il bis, tanta voglia di domare dopo la Ternana anche la Spal. Tanta voglia di stupire e di regalare un'altra gioia ai tifosi bianconeri pronti a creare un'atmosfera speciale per far volare l'Ascoli. Ma occhio perchè l'avversario è insidioso, non solo per l'organico a disposizione di mister Venturato ma anche perchè gli estensi sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta casalinga patita all'esordio davanti al pubblico amico contro la Spal. Il via alla sfida valevole per la seconda giornata alle 20,45.

ASCOLI - SPAL

Queste le probabili formazioni (ore 20,45)

ASCOLI (4-3-3): 1 Leali, 2 Salvi, 33 Botteghin, 55 Bellusci, 21 Giordano; 18 Collocolo, 77 Buchel, 8 Caligara; 7 Lungoyi, 26 Bidaoui, 9 Dionisi. A disp. 13 Guarna, 20 Donati, 54 Falasco, 5 Quaranta, 4 Simic, 27 Eramo, 99 Fontana, 32 Giovane, 30 Saric, 10 Ciciretti, 23 Falzerano, 15 Gondo. All. Bucchi .

SPAL (4-3-1-2): 1 Alfonso; 24 Dickmann, 18 Arena, 6 Meccariello, 21 Celia; 37 Maistro, 7 Viviani, 10 Zanellato; 19 La Mantia, 9 Moncini. A disposizione: 22 Thiam, 29 Almici, 4 Dalle Mura, 3 Tripaldelli, 13 Varnier, 99 Rabbi, 11 Finotto, 20 Prati, 40 Tunjov, 23 Murgia, 8 Esposito 32 Rauti. Allenatore: Venturato.

ARBITRO Matteo Gariglio di Pinerolo.

SEGUI LA DIRETTA