Ad Ancona festa con Lucchetta e Papi, ma oltre al volley c'è di più

ANCONA - Divertimento, gioco e schiacciate, ma anche sicurezza ferroviaria. Questi gli ingredienti che caratterizzano la due giorni del Palarossini per l’evento “Gioca Volley S3 in Sicurezza” che ha visto impegnati circa 3.000 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di tutte le Marche. Era l’ultima tappa del circuito socio-sportivo ideato ed organizzato da Ansf (Agenzia nazionale Sicurezza Ferrovie), Polfer e Fipav con il supporto di Kinder Joy of Moving in nome della sicurezza ferroviaria declinata attraverso il volley S3.



L’evento è stato impreziosito dalla presenza di un tris di campioni di primo livello: al fianco di Andrea “Lucky” Lucchetta, testimonial del Volley S3, c’erano infatti, anche gli ex campioni azzurri, Samuele Papi e Giacomo Giretto. Con la Fipav c'erano i responsabili dell’Ansf che hanno cercato di diffondere un messaggio di sicurezza e vita in maniera giocosa, trasmettendo a migliaia di bambini i contenuti minimi della sicurezza ferroviaria ovvero far prendere coscienza dei pericoli specifici connessi all’attraversamento dei binari, al superamento delle sbarre dei passaggi a livello, al mancato rispetto della linea gialla e cioè di quei comportamenti che annualmente mietono il 90 % delle vittime degli incidenti ferroviari.

