Il Monza vince, la Vis piace: nell'amichevole di lusso i biancorossi reggono l'urto e mettono in mostra Cannavò e Sanogo. Il tabellino

Difesa a tre, una punta di peso e due uomini alle spalle capaci di inserirsi e dettare l'ultimo passaggio. La prima Vis di Banchieri, all'esordio stagionale e con appena 5 giorni di preparazione nelle gambe, regge l'urto del Monza rivelazione della passata serie A (a fine ritiro e alla quarta amichevole). Finisce 3-0 per la Palladino-band con Carlos Augusto a sinistra, Gagliardini in mezzo, Caprari e Maric davanti con "l'uomo Digre" in porta. Tra i biancorossi pesaresi molto bene Cannavò e Sanogo, che nella ripresa hanno portato qualche scompiglio ad una squadra che, anche quest'anno, si candida ad essere una delle protagoniste della Serie A.

MONZA – VIS PESARO 3-0



MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio (44’ st Ciardi); Carboni A. (26’ Anastasio), Caldirola, Sampirisi (16’ st Cittadini); Birindelli (16’ st Pereira), Gagliardini, Colombo, Carlos Augusto (16’ st D’Alessandro); Colpani (26’ Carboni V.); Caprari, Maric (26’ st Diaw). A disp. Lamanna. All. Palladino

VIS PESARO pt (3-4-2-1): Farroni; Ceccacci, Tonucci, Zoia; Blue Mamona, Valdifiori, Astrologo, Gambino; Di Paola, Pucciarelli; Sylla. A disp. Rossoni, Ngom, Nina, Cannavò, Diop, Zagnoni, Foresta, Sanogo, Marcandella, D’Innocenzo, Maccioni, Cusumano. All. Banchieri

VIS PESARO st (3-4-2-1): Farroni; Rossoni, Zagnoni, Zoia (18’ st Cusumano); Foresta (32’ st Diop), Valdifiori (18’ st Nina), Astrologo, Maccioni; Marcandella, Cannavò; Sanogo. All. Banchieri

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio

RETI: 2’ pt (rig.) Maric, 20’ pt Caprari, 38’ pt Carboni A.

NOTE: spettatori 1.000 circa con una trentina di pesaresi; angoli 2-2, recupero 0+0