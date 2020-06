Alex Zanardi, come sta oggi: stabile e grave, prognosi riservata. Non ci saranno più bollettini medici

Invariate le condizioni di Alex Zanardi ricoverato in terapia intensiva a Siena. L'atleta, riporta un bollettino, ha trascorso «la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. È sempre sedato, intubato e ventilato, la prognosi rimane riservata».





L'ospedale aggiunge che «sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sin quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute» . Ultimo aggiornamento: 12:45

