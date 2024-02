Un talento Veri, la cantautrice pesarese Veronica Forlani selezionata tra i 101 Musicultura Première: ecco come votarla

La cantautrice e musicista pesarese Veronica Forlani, in arte VERI, compare tra i 101 selezionati per Musicultura Première. «Musicultura mette in risalto la passione per la musica vista come arte, quindi come forma di cultura. Pesaro è Città della Musica e Capitale della Cultura 2024. Sono contenta che la nostra città abbia a cuore tutto ciò» dice VERI.

Come sostenerla al voto

Sul portale votazioni.musicultura.it dalle ore 15 di lunedì 5 febbraio alle 15 di lunedì 12 febbraio sarà possibile esprimere il proprio voto. VERI partecipa con un brano ancora mai pubblicato dal titolo ROSA DEI 20; sarà possibile ascoltarlo in anteprima e votarlo. «Ringrazio tutti coloro che sosterranno ROSA DEI 20 e che amano la musica e la cultura, due cardini per la nostra città».

Musicultura

Cos’è Musicultura? Musicultura è un prestigioso Festival musicale che, dal 1990, seleziona, premia e valorizza annualmente nuovi credibili, potenziali protagonisti della canzone italiana.

Studia al Conservatorio Rossini

Appassionata di musica sin da piccola, dal 2019 studia Canto Jazz presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. VERI cerca di tradurre in melodie e arrangiamenti ciò che della musica studia in conservatorio, convinta però che la spontaneità (che non è banale) di una canzone sia la chiave affinché la musica catturi. I testi ricchi di immagini, e che possono suscitare più interpretazioni, sono spesso ispirati dalla sua passione per la filosofia, disciplina che studia presso l’Università di Bologna. Spesso si esibisce con la sua musica in contesti cittadini o nell’ambito di concorsi, come Area Sanremo e Musicultura (a cui partecipa nella corrente edizione).

Il terzo singolo

Il suo terzo singolo, URAGANI, è uscito nel 2023 per Orangle Records. Nel 2024 firma con NEEDA Records per il nuovo singolo, ANFITEATRO, in uscita il 23 febbraio.