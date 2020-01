​Veronica Pivetti en travesti sul palco con Viktor und Viktoria a Tolentino

TOLENTINO - Veronica Pivetti grande protagonista con “Viktor und Viktoria” (commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel) oggi, martedì 7, alle ore 21,15 al Teatro Vaccaj di Tolentino. In una Berlino stordita prima dai fasti e poi dalla miseria della repubblica di Weimar un’attrice di provincia, Susanne Weber, approda in città spinta dalla fame e in cerca di scrittura. L’incontro con un collega attore, Vito Esposito, immigrato italiano, sembra cambiarle la vita. E mentre la città subisce gli umori delle nascenti forze nazionalsocialiste di Hitler, Susanne e Vito s’immergono negli eccessi della vita notturna weimeriana. La coppia condivide fame, scene e battute e, alla fine, si scambieranno anche... sesso e identità! Susanne si sacrifica e diventa... Viktor und Viktoria: un affascinante en travesti che viene acclamato in tutti i teatri d’Europa. Ma, tornati a casa per l’ultima recita, un incontro fatale con il conte Frederich Von Stein sfiorerà il cuore gelato di Susanne. E, mentre a Berlino la situazione politica degenera, sarà costretta a fare le sue scelte. Nel cast con la Pivetti troviamo Giorgio Borghetti, Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci, Nicola Sorrenti. Info biglietti: 0712072439 o 0712133600. © RIPRODUZIONE RISERVATA