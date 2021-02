Tè e caffè, ecco come realizzare un angolo speciale dentro casa per prepararli e assaporarli con calma

ANCONA - È strano ma se spesso si riserva al bar un angolo tutto suo, con tanto di secchiello per lo champagne e shaker, raramente lo riserviamo al caffè e al tè. È come se essendo il paese dell’espresso, sia sufficiente mettere la macchina in bella mostra e dimenticare che la “degustazione” meriterebbe un’atmosfera esclusiva. Un “Tea & Coffee Corner”, l’ultimo trend in Francia e in Inghilterra.

Logica e logistica

Per chi è convinto che si possa farne a meno, basta valutare se il momento che si dedica alla “tazzina” corrisponda ad un attimo che, meriterebbe di essere privilegiato. Ossia basta mettersi nella prospettiva che fermare il tempo potrebbe aiutare ad iniziare meglio la giornata o regalarci un break. Se la risposta è si allora non tergiversare, l’occorrente va radunato e il corner posizionato tuttavia, non necessariamente in cucina. Perché per crearlo, la regola è essere audaci e ragionare con altre logiche e logistiche. L’angolo potrebbe avere per perno una finestra o coinvolgere una parete arredata con fotografie a cui si è affezionati. È l’insieme che riesce a rubare attimi al tempo e consente di evadere.

La soluzione semplice

La soluzione più semplice è quella di sfruttare un carrello da spostare ovunque ma non è male dare nuova vita ad un mobile diversi e magari attrezzarlo di scaffali in altezza con tanti ganci. Industrial, shabby-chic, scandinave, rural chic lo stile dovrà sicuramente assecondare gusti, passioni e colpi di cuore. Chi ama il design creerà un angolo studiato e molto raffinato ma non ignorare un corner concepito come un elemento di rottura. Potrebbe essere uno spazio “bohème” dove trova naturalmente posto l’ultima tazza del servizio della nonna o tutte le mug comprate nei vari shop di mostre e musei. Ed in quell’angolo speciale, trovano posto tutte le miscele di caffè e di tè.

Con la differenza che per la bevanda con le foglie, sono obbligatori gli strumenti del rituale. Innanzitutto, il cucchiaino da tè. Esiste in porcellana, in legno ma anche un banale cucchiaino inox funziona lo stesso. È lui che determina la quantità ideale a persona da mettere nella teiera. Anche quest’ultima è importante. Più della forma, il materiale. Ossia se si vuole una teiera con o senza memoria. Il tè come il caffè lascia la sua impronta.

La qualità

Una teiera di terracotta assorbe il tannino, il che andrà ad influire sul sapore di altri tè. Vale anche per il colino. Meglio usarne uno di acciaio inossidabile che non influenzerà il sapore della miscela. Ragionamento da seguire anche quando si comprano gli infusori. Ricordarsi della qualità del materiale e, solo dopo, lasciarsi conquistare dall’originalità. Il corner è anche un posto dove dare importanza al tempo. Magari ad una clessidra. I minuti dell’infusione influenzano i profumi, gli aromi e anche il sapore forte della bevanda. Come è importante un boiler elettrico. È l’unico che garantisce all’acqua la giusta temperatura.

