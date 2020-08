Susanna Costaglione presenta “Moby Dick” al Cortesi di Sirolo

SIROLO - Appuntamento mercoledì 12 alle 21,30 al Teatro Comunale Cortesi Sirolo per “Moby Dick” nell’ambito del Premio Enriquez curato da Paolo Larici. Lo spettacolo è una scrittura scenica di Claudio Di Scanno da Hermann Melville e da Alessandro Baricco con Susanna Costaglione musiche in scena Marco Di Blasio regia Claudio Di Scanno. È nella forma di un monodramma d’attrice che Claudio Di Scanno, dopo la prima versione collettiva del 2019 presentata a Pescara al Teatro Monumento d’Annunzio all’interno del Pescara International Arts Festival con un cast di 11 attori, riprende l’esperienza di Moby Dick dopo il loockdown. In scena Susanna Costaglione, attrice storica del Drammateatro e protagonista nei panni di un doppio perturbante Ishmael/Melville, con al suo fianco il musicista Marco Di Blasio, anch’egli nell’esperienza dello spettacolo di Pescara prodotto dall’Ente Manifestazioni Pescaresi. Una nuova versione che lascia in gran parte intatta la precedente scrittura tratta dal capolavoro di Melville, integrandola con alcuni brani colti da Tre scene da Moby Dick di Alessandro Baricco, e che affida a Susanna Costaglione questa polifonia narrativa danzante tra i personaggi di Ishmael e Achab, qui avvolti dalle voci della ciurma di balenieri e marinai che popolano lo spazio mentale della Pequod. © RIPRODUZIONE RISERVATA