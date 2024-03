PESARO Sarà il poliedrico artista Gianluigi Toccafondo a firmare la locandina e la sigla della 60esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma a Pesaro dal 14 al 22 giugno. In attesa di scoprire gli ospiti e il programma della nuova edizione del festival che quest’anno, in occasione della sua importante celebrazione, può contare anche su un giorno in più di programmazione, la sigla e l’immagine rappresentano da sempre l’anima di un festival attento al nuovo, al cambiamento, all’evoluzione ma allo stesso tempo con uno sguardo rivolto con passione alla storicità e alle radici del cinema.



Il curriculum



Pittore, illustratore di libri e manifesti, Toccafondo ha realizzato, nei suoi 35 anni di carriera, cortometraggi animati, storiche sigle televisive (Tunnel, Stracult) e per il cinema (Biennale di Venezia), di loghi animati (Fandango) e di spot pubblicitari (Sambuca Molinari), oltre che essere stato aiuto regista di Matteo Garrone in Gomorra.

Cercando di trascrivere in parole lo storytelling alla base del suo lavoro per il Festival, Toccafondo racconta: «Si accende la lampada, un occhio osserva dal mirino, la pellicola comincia a scorrere, la macchina del cinema riprende vita e lo spettacolo ha inizio: i numeri del count-down risvegliano antiche figure come vampiri e femmes fatales, mostri e principesse, tutte le facce di celluloide si trasformano l’una nell’altra e partecipano alla giostra del cinema, mentre voci si alternano al grammofono che suona antiche melodie». Un artista di valore internazionale fortemente legato al territorio e a progetti significativi degli ultimi anni, come l'opera-camion che ha marcato l'anniversario #Rossini150 e più recentemente una mostra importantissima a lui dedicata all'ex Lanificio Carotti a Fermignano, nell'ambito delle iniziative in preparazione di Pesaro al 2024.



La nuova edizione



«Con questo lavoro Toccafondo fissa un'immagine come al solito onirica ma anche celebrativa della storia del cinema e di molte suggestioni artistiche passate per Pesaro», dichiara il vicesindaco Daniele Vimini. Tra le novità già annunciate della nuova edizione, l’Evento Speciale sul cinema italiano, organizzato con il Centro Sperimentale di Cinematografia, sarà raddoppiato e dedicato a Ficarra e Picone e a Franco Maresco, anime diverse e complementari di una regione cinematograficamente importante come la Sicilia.