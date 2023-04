Anni di scrittura e di osservazione del mondo, delle emozioni che trasformano i sentimenti e poi, la giovane poetessa pesarese Veronica Manganici in arte Fluba, ha deciso che era venuto il momento di rendere pubblico il suo sentire. Dal 13 aprile il suo primo audiolibro dal titolo ‘Sole e foschia’, interpretato dal regista e poeta Alessandro Quasimodo e realizzato dalla casa editrice “Aletti”, sarà su tutte le piattaforme digitali Storytel, Kobo, Il Narratore Store, Google Play Books, BookBeat e molti altri, facilmente scaricabili da pc e smartphone.



Il nome d’arte



L’origine del suo nume d’arte, Fluba, deriva da un concetto: tutto scorre e fluisce da dentro a fuori e da fuori a dentro di noi. «È un nome che mi è venuto così, non ha un significato etimologico», spiega «ma poi ho scoperto che è uno strumento musicale, una specie di tromba e direi che è perfetto. Credo molto nel fluire delle cose, delle emozioni, dei sentimenti del nostro vissuto. Ogni cosa, positiva o negativa, ci lascia qualcosa dentro che poi si trasforma e traduce in qualcosa d’altro. Ad esempio la rabbia: si può trasformare in qualcosa di pericoloso o può essere rielaborata e diventare arte, scrittura, musica, pittura».



La nascita dell’ispirazione



Scrivere è una sua passione da anni e Fluba ha conservato diversi suoi lavori: «L’ispirazione per la scrittura spesso mi arriva durante i viaggi o negli occhi di una persona appena conosciuta. La bellezza del mondo intorno a noi può davvero ispirare l’anima. È un dare e avere, uno scambio da quello che riceviamo e quello che siamo in grado di dare e, lavorando nel sociale per me è molto importante questo. Un’emozione o un paesaggio, oppure lo sguardo di una persona che brilla o è terribilmente triste da essere tradotto in poesia, in canzone o memoria». ‘Sole e foschia’ è composto da 40 poesie ed è un viaggio introspettivo alla scoperta di pensieri ed emozioni nascoste in luoghi dove non avremmo mai pensato. «L’accompagnamento di un poeta-interprete dello spessore di Quasimodo arricchisce l’opera, donandole sfumature intense. Potrete scoprirvi emozionati, divertiti o sedotti dal loro ascolto». Una collaborazione che ha già dato grandi soddisfazioni, tanto che uno dei brani, “Notte Gilda”, è stato inserito dalla casa editrice all’interno del libro del premio Internazionale “Il Tiburtino” in commercio da settembre 2023. L’audiolibro è una forma nuova e curiosa che a Fluba è piaciuta molto. È come scrivere una canzone: «Infatti, scrivendo anche canzoni, credo sia una forma ideale. Per me una frase, può diventare una poesia, ma si può trasformare anche in una canzone. Non sempre scrivo tutto nello stesso momento e a volte posso usare alcuni versi o un testo per lasciare un messaggio a qualcuno».