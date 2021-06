Skin mamma a 54 anni, lo annuncia su Instagram la cantante. Chi è la compagna

Skin diventa mamma 54 anni. L'annuncio arriva; dalla cantante stessa su Instagram pubblicando una foto con la compagna incinta, la 44enne scrittrice canadese Rayne Baron, in arte Ladyfag. Per la coppia, insieme da quattro anni, quello in arrivo è il primo bebè. «Diventeremo mamme e siamo eccitatissime», ha scritto la cantante degli Skunk Anansie.

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Naomi Campbell a sorpresa: è mamma a 51 anni. L'annuncio... SPETTACOLI Naomi Campbell nuda in metropolitana durante il coronavirus?...

Le due avrebbero dovuto sposarsi lo scorso settembre, ma le nozze sono state rimandate a causa dell'emergenza Covid. Skin è già reduce da un matrimonio con Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly, celebratosi in Italia nel 2013 e durato due anni.

Chi è la sua compagna

Rayne Baron, in arte Ladyfag, è una scrittrice, artista, un personaggio della nightlife ed è una produttrice di eventi. Ha 44 anni ed è originaria di Toronto, in Canada. Ex proprietaria di un negozio di abiti vintage, è stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi. E' stato l'approdo a New York a cambiarla la vita e a cominciare un nuovo percorso sotto il nome d'arte LadyFag. Qui, da giornalista, è stata vicina alla fondazione di Toilet Paper, la rivista underground fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA