L'urbinate Silvia Sacchi da stasera su Rai1 (tutti i lunedì alle 23) con Francesco Giorgino in XXI Secolo

L'avevamo vista anche a Pesaro, come inviata di "Ore 14", il programma di Milo Infante, per seguire un fatto di cronaca che aveva sconvolto la città e non solo: l'omicidio del giovane Pierpaolo Panzieri. Ora, la giornalista Silvia Sacchi, 30 anni, originaria di Urbino, lavorerà nel nuovo programma di Francesco Giorgino, "XXI secolo" in onda da stasera, ogni lunedì, alle ore 23, su Rai1. Si occuperà di numeri e dati, per mettere meglio a fuoco i temi di cui parlerà di volta in volta la trasmissione. Stasera il "traino" sarà di tutto rispetto: Ucraina-Italia. Tra gli ospiti il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e la cantante Emma.

Da San Marino Tv a Skytg24

Silvia Sacchi ha lavorato per la Tv di Stato di San Marino per poi approdare, in rapida successione, a Tv2000, Tgcom24 e SkyTg24. È iscritta all'Odg delle Marche dal 2017