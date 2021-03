Masha cede di un soffio, ma incanta i giurati di “Cuochi d'Italia”, c'è aria di ripescaggio

SANT'ELPIDIO A MARE - Un punto solo a fare la differenza: 32 contro 31. Piatti che hanno meritato voti alti con picchi di 9 (le Marche). Una gara davvero degna di questo nome dove Masha Luciani, di Sant’Elpidio a Mare e la sfidante di Milano si sono fronteggiate a colpi di ingredienti e storia. Alla fine ha vinto la Lombardia, Masha della Luce (cosi tutti la chiamano per il suo ristorante, il Jolly, alla frazione Luce) che gareggiava per le Marche si è fatta da parte ma... chissà.



Il punteggio ottenuto, nonostante la sconfitta è alto, e potrebbe tirare aria di ripescaggio, dipende dagli esiti delle prossime sfide. In ogni caso una puntata divertente quella andata in onda martedi sera a “Cuochi d’Italia” condotta da Alessandro Borghese su Tv8, gli ottavi dopo le due settimane di eliminatorie. «Direi quasi esaltate – confessa Masha – nel raccontare le tradizioni della mia terra. Dovevo scegliere un piatto particolare (in trasmissione lo chiamano “Il gioiello”) e volevo qualcosa che ci rappresentasse nel profondo. Le anziane donne della zona, le mie consigliere, non hanno avuto dubbi: i frascherelli con lo sdrummo. Nel dialetto fermano “li frascarelli co lu sdrummu”: acqua, farina e sgombro salato. L’unico pesce che si poteva mangiare durante le lunghe ore di lavoro in campagna. Nella bottega di mio nonno, Gigio de Emma, ne vendevano a chili durante certi periodi dell’anno. Lo sdrummo era l’unico piacere al palato che i contadini si potevano permettere, un pesce per quindici persone, ci strofinavi il pane e via».



«Borghese e gli chef stellati Esposito e Tomei sono rimasti affascinati – dice ancora Masha – e che dire dei frascarelli? Acqua e farina, perché le uova, un lusso, si vendevano al mercato. Così quando hanno commentato: “Un piatto che ci ha sorpresi, da inserire nei nostri menù...” quella è stata la mia vittoria». E ora? Masha è contenta, e... non resta che attendere.

