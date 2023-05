SANT'ELPIDIO A MARE - Due giorni a giugno, martedì 2 e mercoledì 3, e poi una “succosa” appendice internazionale il 26 agosto prossimo: a Sant’Elpidio a Mare torna MayDay, il festival di musica indipendente e arti ideato dall’associazione GamLab e realizzato da Comune e Amat.



La kermesse



Nel 2023, per la dodicesima edizione, il festival diventa MayDay Up!, che ai concerti di piazza Matteotti aggiunge anche il nuovo “Up! Festival della leggerezza”, con spettacoli, clownerie e teatro di strada, per grandi e piccini, promosso da Lagrù. Ad aprire i concerti alle 21,30 del 2 giugno sarà la musica del trio marchigiano Klaus’s Branch, che sul palco porterà tutte le proprie sonorità punk e rock, emo e hardcore, che hanno già conquistato i cartelloni principali del punk del centro Italia. I loro singoli “Constantly awake”, “Adriatic sea anthem” e “Kharkiv’s sky” precedono il loro album di debutto. Alle 22 un altro artista marchigiano, Atarde (Leonardo Celsi) che, dopo essersi dedicato alle cover, ha iniziato a pubblicare inediti su SoundCloud prima di firmare come autore per Universal e pubblicare con Pezzi Dischi/Island Universal. Le sue canzoni si ispirano all’indie internazionale e si distinguono per la ricerca melodica, sonorità contemporanee e per il fatto che chi le ascolta fa un viaggio tra sogno e realtà. La cantautrice monzese Angelica salirà sul palco alle 22,45, portando tutta la sua musica. Ha debuttato nel 2019 e poi si è affermata nei club e festival italiani, aprendo il tour italiano di Miles Kane. Tra loro la star della serata, Mobrici, che a Sant’Elpidio a Mare arriva per la prima data estiva de “Gli anni di Cristo tour”: frontman dei Canova, dopo lo scioglimento, ha avviato, nel 2021, la sua carriera da solista.



L’elettronica



Musica elettronica e synth con “Sequenze e frequenze”, che sabato 3 giugno, a cura del museo del Synth marchigiano, aprirà una finestra tutta dedicata all’elettronica pop. Si parte alle 20, nel cortile del Cunicchio (99 i posti disponibili), con l’evento “L’epopea dell’elettronica marchigiana”, con Paolo Bragaglia e Agostino Maria Ticino che dialogheranno con Silvia Veroli. Dopo di loro arriverà il live set di “Macchine Nostre A/V” e dalle 23, in piazza Gramsci il dj set Hipop di Jacopo Galletta, Ercy e Jann.



L’appendice



Appendice internazionale, sul finire dell’estate, il prossimo 26 agosto, con l’evento “MayDay bonus track”. Per l’occasione a Sant’Elpidio a Mare arriveranno i King Hannah, duo britannico formato da Hannah Merrick e Craig Whittle, di Liverpool, divenuti noti nel 2019 con il loro singolo “Creme Brulee”, con il quale hanno poi conquistato l’etichetta City Slang che gli ha pubblicato l’Ep “Tell me tour mind and I’ll tell you mine” e lo scorso anno un Lp dal titolo “I’m not sorry, it was just me”. Hanno conquistato il cuore degli ascoltatori con il loro sound lo-fi anni ‘90, che esprime l’amore che i due hanno per un immaginario declinato al presente. A fare da scenografia ai concerti anche dei food truck, un vinyl market e alcune installazioni fotografiche. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno al Teatro Cicconi, in corso Baccio. Info e prevendite: Amat 0712072439, biglietteria del Cicconi 3476467171.