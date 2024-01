Romina Carrisi contro Fiorello: «Fare ironia sul nome di mio figlio appena nato è bullismo». Ecco cosa è successo

«Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto… Sì… certo… Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo». Non la manda a dire Romina Carrisi e, a poche ore dalla nascita del suo primogenito, nato dall'amore con il regista Stefano Rastelli, nelle sue stories di Instagram si scaglia contro Fiorello, reo di aver ironizzato, nella puntata di ieri di 'Viva Rai2!', sul nome del piccolo Axel Lupo. La figlia di Al Bano e Romina Power non risparmia le frecciate all'indirizzo dello showman siciliano: «Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace -affonda- Baci e buon Sanremo».

La polemica

E conclude: «Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque».