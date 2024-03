Il Coraggio vince, Roberto Vannacci torna nelle Marche: appuntamento a Jesi

JESI - Il generale Roberto Vannacci, autore del best seller "๐ˆ๐‹ ๐Œ๐Ž๐๐ƒ๐Ž ๐€๐‹ ๐‚๐Ž๐๐“๐‘๐€๐‘๐ˆ๐Ž", presentato a Villa Gentiloni di Filottrano lo scorso 26 ottobre, torna nelle Marche per la sua seconda opera editoriale "๐ˆ๐‹ ๐‚๐Ž๐‘๐€๐†๐†๐ˆ๐Ž ๐•๐ˆ๐๐‚๐„ - ๐ฏ๐ข๐ญ๐š ๐ž ๐ฏ๐š๐ฅ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐จ๐ซ๐ž" edito da Piemme (Mondadori) - dopo le polemiche di vario genere ora Roberto Vannacci presenta la storia della sua vita avventurosa al servizio dell'Italia, militare pluridecorato per i suoi interventi nei teatri operativi internazionali più rischiosi: Somalia, Ruanda, Yemen, Afghanistan, Iraq ecc. al comando dei suoi incursori del 9. reggimento "Col Moschin" - ora in un ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ก๐ž, Roberto Vannacci sarà presente a ๐‰๐„๐’๐ˆ, nel centro congressi dell'hotel Federico II, il prossimo ๐ฏ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ ๐š๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’.

Il programma



๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ•.๐Ÿ‘๐ŸŽ - ingresso libero/accredito con ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐จ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐จ๐›๐›๐ฅ๐ข๐ ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š

๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ–.๐ŸŽ๐ŸŽ - ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฅ๐ข๐›๐ซ๐จ "IL CORAGGIO VINCE"

๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ—.๐Ÿ‘๐ŸŽ - dibattito con i partecipanti

๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ—.๐Ÿ“๐ŸŽ - autografi e foto con l'autore

๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ‘๐ŸŽ - ๐œ๐ž๐ง๐š ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ'๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ž (๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐จ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐จ๐›๐›๐ฅ๐ข๐ ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š)

L'evento è organizzato dal comitato culturale IL MONDO AL CONTRARIO/MARCHE (mail: marche.movimento@gmail.com) e sarà aperto esclusivamente agli accreditati, entro mercoledì 10 aprile per la presentazione ed entro venerdì 5 aprile, per la cena conviviale.

Per tutta la durata dell'evento sarà presente uno stand editoriale della Libreria Mondadori, per la vendita di entrambi i libri pubblicati dall'autore Roberto Vannacci.