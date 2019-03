Riccardo Fogli, chi è la moglie Karin Trentini nella bufera per il tradimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È al centro della bufera delle ultime ore per il presunto tradimento al maritorivelato in diretta da. Ma chi è, la 40enne moglie del cantante che ora sta volando in Honduras per rispondere alle accuse?Karin, classe 1979 è una modella e ballerina che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. I due, che hanno 31 anni di differenza d'età, si conobbero a un concerto di Fogli quando lei aveva solo 16 anni. A portarla a conoscere quello che poi sarebbe diventato suo marito furono i genitori di Karin, grandi fan del cantante. «Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola».Di concerto in concerto, tra i due nacque una conoscenza, poi un'amicizia, fino al fatidico invito a cena, poi una vacanza in Puglia e poi la proposta di matrimonio. Ora i due hanno una figlia, Michelle, e Karin Trentini gestisce il B&b Casa Fogli e ha una sua linea di scometici.