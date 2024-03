Rebel Wilson: «Ho perso la verginità a 35 anni, nessuno si deve sentire costretto». Il messaggio positivo della star

L'età giusta per la prima volta non esiste. Anche se crediamo che l'adolescenza sia, solitamente, il periodo in cui i ragazzi e le ragazze sperimentano la propria intimità, in realtà non esiste un'età precisa in cui fare questo "grande passo" e a dircelo non è una persona comune, bensì una celebre attrice americana. Stiamo parlando di Rebel Wilson che in una recente intervista ha rivelato di aver perso la verginità all'età di 35 anni e spera che condividere la sua storia personale possa inviare un "messaggio positivo" agli altri, soprattutto a tutte quelle persone adulte che potrebbero sentirsi "indietro" con i tempi proprio per questa ragione.

La rivelazione a People

«Le persone possono aspettare finché non sono pronte o aspettare finché non sono un po' più mature», ha spiegato l'attrice di Pitch Perfect e Attente a quelle due a People, in occasione dell'uscita del suo libro dal titolo Rebel Rising, che sarà in tutte le librerie a partire da martedì 2 aprile. «E penso che potrebbe essere un messaggio positivo. Ovviamente non bisogna per forza aspettare fino ai trent'anni come me, ma non si dovrebbe sentire la pressione da giovane».

Rising, poi, ha raccontato come durante le riprese di Pitch Perfect abbia più volte evitato di parlare dell'argomento, perché si sentiva in imbarazzo al riguardo. «Ricordo che una volta dissi al mio amico "Oh sì, l'ho fatto quando avevo 23 anni". E l'ho detto solo per evitare davvero le domande, però poi le persone hanno iniziato a dirmi: "Oh, l'hai fatto a 24 anni? È così tardi".

Il messaggio sui social

Allora ho iniziato a pensare: "Oddio, però ho 35 anni e sono ancora vergine. Sembrerò una perdente"».

La protagonista di Single ma non troppo, ha sempre cercato di lanciare un messaggio positivo sui social, soprattutto per quanto riguarda il corpo. Spesso, infatti, ha scritto sotto le proprie foto frasi come "il peso non ti definisce", con la speranza di arrivare a molti giovani. Durante l'intervista ha poi continuato spiegando come, aver fatto sesso a 35 anni, l'ha aiutata molto a scoprire la propria sessualità e ad avere un buon rapporto con il suo corpo. «È assolutamente incredibile, se l'avessi fatto a 20 anni, probabilmente non avrei esplorato di più la mia sessualità. Quando ero più giovane sapevo solo di essere attratta dagli uomini, ma le cose sono iniziata a cambiare quando ho deciso di aprirmi di più verso gli altri dopo la morte di mio padre. Ho capito quanto fosse bello incontrare e provare sentimenti per altre donne».

La moglie e la figlia di Rebel

Adesso Rebel Wilson ha 44 anni e ha una moglie e una figlia, avuta a novembre del 2022 attraverso una madre surrogata. La piccola si chiama Royce Lillian e ha due anni. «Non ho parole per descrivere l'amore che provo per lei. È un meraviglioso miracolo. Sarò per sempre grata alle persone coinvolte, soprattutto alla mia fantastica surrogata che ha portato avanti la gravidanza e partorito con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutata a creare la mia famiglia. É stato un regalo grandioso, il miglior regalo», ha concluso l'attrice americana.