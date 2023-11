I quartieri di Napoli trasformati in un film della Disney: la locandina lascia tutti a bocca aperta

L'Arenella, il Vomero, i Quartieri Spagnoli, Posillipo, Spaccanapoli, Ponticelli, Secondigliano e tani altri sono i quartieri protagonisti di un trend viralissimo e che ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti in rete.

Tutti i quartieri più famosi di Napoli che, grazie ad un utente che ha fatto ricorso all'intelligenza Artificiale fornendo ad essa le istruzioni necessarie, sono diventati una locandina di un film Diseny.

Cominando il mondo e i colori Disney, con il mondo e i colori di Napoli e con qualche (apprezzato) errore di traduzione grafica, il risultato è esilarante : l'Intelligenza Artificiale ha trasformato le vele di Scampia in vere e proprie vele di imbarcazioni.

Il quartiere Barra trasformato in una barra di metallo, in Forcella spicca un San Gennaro in versione bambino.

Ma sicuramente tra gli errori di traduzione grafica più apprezzati c'è Maradona la cui faccia è stata trasformata in un simpatico personaggio da cartone animato