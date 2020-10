Mugellini Festival apre la sua stagione con Mariangela Vacatello

POTENZA PICENA - Dopo il successo dell’anteprima con il maestro Mark Kostabi, il Mugellini Festival apre la sua stagione 2020 sabato 3 ottobre alle ore 21,15 nella suggestiva scenografia della Cappella dei Contadini di Potenza Picena, con il concerto inaugurale della grande pianista Mariangela Vacatello pluripremiata nel mondo e tra le più belle espressioni del pianismo italiano. A completare la parte visiva del 3 ottobre ci sarà l’esposizione di uno storico bozzetto di Dante Ferretti, scenografo di fama internazionale con tre premi oscar alle spalle. Ad aprire la serata saranno il musicologo Nicolò Rizzi e lo scrittore nonchè biografo di Dante Ferretti David Miliozzi.



«Il Mugellini Festival è riuscito a costruire con la Città una relazione solida, nella quale una parte arricchisce l’altra e viceversa, in un percorso di crescita comune -ha dichiarato l’Assessore alla Cultura di Potenza Picena Tommaso Ruffini - In questo anno di cambiamenti, ed insicurezze, vogliamo che il festival rappresenti il nostro punto fermo, la nostra certezza»



Il Mugellini festival nasce dell’amicizia tra Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero e dalla volontà di valorizzare la figura di Bruno Mugellini, noto pianista e didatta della fine del XIX secolo che ebbe i natali a Potenza Picena. La doppia direzione artistica di cui il festival si fregia genera una rara simbiosi tra musica e arti visive. Il Mugelllini Festival diviene così un emozionante itinerario nel Bello, in tutte le sue declinazioni.



L’attesa protagonista della serata, Mariangela Vacatello darà saggio della sua meravigliosa arte attraverso un repertorio che va dal genio sublime di Bach alla fantasia burrascosa di Balakjrev fino al romanticismo di Schumann.



Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e si impone sulla scena internazionale all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso ‘F. Liszt’ di Utrecht. Da quel momento annovera numerosi riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali. Si è esibita nelle più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla Scala di Milano, l’IRCAM – Centre Pompidou di Parigi, La Scala Paris, il Musica Insieme Bologna, la Società dei Concerti di Milano, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Unione Musicale di Torino, la Wigmore Hall di Londra, la Carnegie Weill Hall di New York, la Bridgewater Hall di Manchester, la Walt Disney Hall di Los Angeles, l’Oriental Centre di Shanghai, il Linder Auditorium di Johannesburg, inaugurando la stagione dell’Orchestra della Rai di Torino, e collaborando con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, la Prague Chamber Orchestra, la Radio Svizzera Italiana di Lugano, la Filarmonica di Stoccarda e con direttori quali K. Penderecki, A. Nelsons, G. Takacs-Nagy, M. Haselboeck, G. Kuhn, A. Shelley, X. Zhang, A. Orozco-Estrada, R. Boer, A. Sladkovskij, G. Korsten, D. Kawka, B. Gueller, Z. Hamar, D. Renzetti o A. Lombard. Con l’Orchestra della Magna Grecia ha eseguito i cinque Concerti di Sergej Rachmaninov. A brevissimo sarà̀ impegnata nel recital di inaugurazione per Milano Musica al Teatro alla Scala di Milano, con tre prime assolute, e in un progetto video registrato per la Rai che include i cinque Concerti di Ludwig van Beethoven.



Per accedere agli eventi del Mugellini Festival, presenti nei social Facebook e Instagram, è necessaria la prenotazione sul sito web del Mugellini Festival www.mugellinifestival.it, per informazioni tel 0733 1776765.



Sarà possibile seguire la serata del 3 ottobre prossimo nella diretta streaming sulla pagina Facebook del Mugellini Festival. © RIPRODUZIONE RISERVATA