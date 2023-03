PORTO SAN GIORGIO - Da modelli a content creator, da speaker radiofonici e dj fino a essere attori: i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori di Porto San Giorgio, più noti come Two Twins, sono nel cast del film “Il viaggio leggendario”, in uscita oggi, 23 marzo, nelle sale cinematografiche.



I protagonisti

La pellicola, diretta da Alessio Liguori e prodotta da Lotus, vede protagonisti principali gli Youtuber Erick Parisi e Dominick Alaimo. «Loro due – commentano i gemelli – sono i protagonisti che si trovano a vivere dentro un videogioco. Noi questa volta non faremo i gemelli, il nostro ruolo prevede che interagiamo con loro». I due protagonisti, insieme ad altri personaggi, vengono catturati dentro un videogioco e dovranno salvare Leggendaria dai malvagi dottor Timoti e dottor Giniu. «Per noi – dicono Fabrizio e Valerio – è stata un’esperienza stupenda, il nostro primo ruolo sul grande schermo, la prima vera esperienza cinematografica».

Anche se, a onor di cronaca, avevano già recitato in una puntata nella seconda serie di “Guida astrologica per cuori infranti”, andata in onda su Netflix, ma questa volta è stato diverso. «È differente – spiegano – anche il modo di girare, abbiamo imparato che la televisione è più veloce, intendiamo dire più rapida. Qui al cinema si guarda di più ai dettagli, le scene si possono anche ripetere, è stato più interessante». La prima esperienza sul grande schermo arriva dopo che, raccontano, «abbiamo iniziato a studiare recitazione, volevamo ampliare le nostre attività lavorative. Volevamo cimentarci in qualcosa di diverso dopo tanta televisione». Nel loro curriculum, infatti, ci sono anche esperienze in altre trasmissioni televisive, tra cui Detto Fatto, Avanti un altro (all’età di 20 anni), e altre serie. «Volevamo cimentarci – aggiungono – nella recitazione e quindi abbiamo avuto l’occasione di girare l’episodio della serie Netflix. La produzione del film ci ha visto e ci ha contattato. Abbiamo fatto l’iter, superato il provino ed eccoci qui pronti ad uscire nelle sale con questo film».



«È stato – commentano – un viaggio leggendario anche per noi. Abbiamo girato una settimana tra Lazio e Abruzzo, in due castelli medievali, è stato interessante confrontarsi con il regista e imparare i trucchi del mestiere. Ora esce nelle sale, ma alcuni giorni fa al cinema Adriano di Roma abbiamo partecipato alla première ed è stato bello interagire con tanti bimbi». Il film infatti appartiene al genere family-fantastico.





I Two Twins anno avuto esperienze televisive tra le quali non si può non ricordare la loro partecipazione, nel 2020, a Pechino Express. «Un viaggio – ricordano – unico, non ripetibile. Quello è un programma da vivere, quelli da vincere per forza sono altri». Finite le riprese di “Il viaggio leggendario”, vanno avanti con le campagne pubblicitarie come modelli e con la loro trasmissione a radio Cusano Campus tutte le domeniche. «Partire dalla provincia – chiudono – non è facile, a noi poi nessuno diede consigli e in radio cerchiamo di darne. Noi che abbiamo cominciato, da soli, a 18 anni».