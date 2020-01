“Quintetto” con Marco Chenevier. Una spettacolo graffiante e ironico

PORTO SAN GIORGIO - Appuntamento con la stagione di prosa, sabato sera, 18 gennaio, al teatro comunale di Porto San Giorgio. Alle ore 21.15 andrà in scena uno spettacolo di danza. "Quintetto", questo il titolo, è una rappresentazione di e con Marco Chenevier. Torna dunque in scena uno degli spettacoli più graffianti, divertenti, ironici, geniali e provocanti degli ultimi anni. Tutto ruota attorno al numero 5, che simboleggia la vita universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. Significato anche nell’ambito dell’esoterismo, per il quale il 5 è il numero associato all’uomo come punto mediano tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è possibile. Dentro c’è la sintesi dei cinque sensi, il numero delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, è il numero del pentacolo ed il numero della stella a cinque punte: un significato trascendentale, dunque, che questo numero ha da sempre. Lo spettacolo, le cui coreografie sono dello stesso Chenevier, nel 2015 ha vinto il Be Festival a Birmingham; il “The Guardian” lo ha inserito tra le dieci migliori commedie nel 2016 e nel 2013 ha preso il primo premio per la danza contemporanea a Sarajevo. Lo spettacolo è della compagnia Teatro instabile di Aosta e di Aldes. I biglietti sono sul circuito vivaticket e il giorno dello spettacolo, a teatro, dalle 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA