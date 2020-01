Rottamazione di un italiano perbene con Buccirosso insieme a Porcaro

PORTO SAN GIORGIO - Carlo Buccirosso è il protagonista della commedia “La rottamazione di un italiano perbene”, in programma venerdì 31 gennaio (ore 21.15) al Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Prodotto da Ente Teatro Cronaca/Vesuvioteatro “La rottamazione di un italiano perbene”, scritto e diretto da Carlo Buccirosso che lo interpreta con Rosalia Porcaro, è tratto da “Il miracolo di Don Ciccillo”. Le scene sono di Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi di Zaira de Vincentiis, le musiche di Paolo Petrella Così presenta lo spettacolo Buccirosso: «Alberto Pisapìa gestisce un ristorante di periferia ormai sull’orlo del fallimento.



Sposato con Valeria Vitiello, donna sanguigna dal carattere combattivo, è padre di due figli Anna e Matteo, la prima anarchica e irascibile, l'altro riflessivo e pacato. Alberto vive da quasi quattro anni una situazione di grande disagio e, un po' per la crisi un po' per gli investimenti avventati consigliati dal fratello Ernesto suo avvocato e socio in affari». Info e prevendite: posto unico numerato euro 20 (ridotto euro 15) alla biglietteria del Teatro Comunale (tel. 3924450125) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18, Call Center dello spettacolo delle Marche tel. 0712133600.