PESARO - Una stagione sinfonica maxi quella dell’Orchestra Rossini di Pesaro che nel 2024 compie 30 anni di attività. Il primo concerto del cartellone sarà il 9 dicembre mentre l’ultimo, prima dell’inizio del cartellone estivo, sarà il 16 maggio: sei mesi di concerti e di emozioni, in un anno già speciale per Pesaro che sarà Capitale Italiana della Cultura. In programma ben 10 concerti al Teatro Rossini e un totale di 33 appuntamenti in tutta la regione.



La metafora



«La metafora che mi viene da citare per la nostra orchestra - ha esordito il presidente Osr Saul Salucci - viene dal mondo animale, dove i mustang sono cavalli selvaggi difficili da domare, ma che hanno come caratteristiche la resistenza, la grazia, la velocità e l’indipendenza. La nostra orchestra è come una mandria di mustang, con tanta voglia di continuare ad esplorare». Tra le novità della stagione due cicli di concerti, uno dedicato a Beethoven e uno a Brahms, oltre alla presenza di due grandi solisti internazionali come Leonora Armellini e Giovanni Gnocchi. C’è poi l’esordio di un nuovo talentuoso direttore d’orchestra come Riccardo Bisatti.



La partenza



Ma andiamo per ordine: il 9 dicembre andrà in scena il Concerto di Natale, in cui l’Orchestra Sinfonica Rossini e il Coro Amadé di Bologna (direttore Juan Miranda) proporranno la fiaba della Bella addormentata nel bosco, con musiche di Çaikovskij, e canti natalizi delle tradizioni di tutto il mondo. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas di Pesaro per il progetto “L’abbraccio della Musica” per i bambini in difficoltà. A Capodanno la pianista Leonora Armellini, prima donna italiana premiata al Concorso Chopin, si esibirà nel Concerto in sol di Maurice Ravel, sotto la guida di Riccardo Bisatti. Sarà inoltre inserito, in prima assoluta, il nuovo brano che Roberto Molinelli dedicherà a Pesaro, alla Capitale e al Capodanno. Una decina di giorni dopo debutterà il “Ciclo Beethoven”, un progetto fortemente voluto dal direttore principale, M° Daniele Agiman, che prevede l’esecuzione di tutte le sinfonie beethoveniane nel corso di un triennio. Per le settimane rossiniane l’Osr ha previsto anche un omaggio (5/3) al coevo di Rossini Luigi Ricci, compositore napoletano, che il “Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato” promosso e organizzato da Osr ha contribuito a riscoprire. L’11 marzo la Nona Sinfonia di Beethoven sarà eseguita in collaborazione con 100 artisti giapponesi, per commemorare le vittime del tremendo terremoto che colpì il paese nel 2011. Ad aprile 3 appuntamenti: il 5 con il musical “Moulin Rouge” con la Rossini nel golfo mistico e i solisti del Center Stage di Pesaro, con regia e coreografia di Laura Mungherli; il 19 con Giovanni Gnocchi ad eseguire la Sinfonia Concertante per violoncello e orchestra di Prokofiev; il 27 il Pesaro Music Awards, riconoscimento assegnato ad artisti del territorio famosi nel mondo e ad artisti nazionali e internazionali legati a Pesaro.



Le premiazioni



A maggio avverranno le premiazioni del Concorso “Giovani in crescendo” (l’11 la serata finale), mentre il 16 si esibiranno due prime parti dell’Orchestra in veste di soliste, in collaborazione col Premio Lirico Mario Tiberini. Tutto il programma e le info sul sito dell’Orchestra.