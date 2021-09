Anche il gruppo pesarese dei “Radice Kubica” in cerca di gloria nella città dei fiori

PESARO - C’è anche un gruppo del pesarese selezionato per partecipare alla finale del “Sanremo Rock & Trend Festival” a Sanremo da oggi all’11 settembre. Si tratta dei “Radice Kubica”, band pop-rock composta da tre musicisti del classe ‘94: Giacomo Scodavolpe (voce e basso), Mirko Cardella (chitarra e cori), Luca Giavon (batteria), trio molto affiatato che suona insieme dal 2011. Nato come gruppo dal repertorio pop-rock internazionale, dal 2018 la band, che ha cambiato il nome in “Radice Kubica”, ha iniziato a focalizzarsi sulla musica pop-rock italiana, proponendo sia cover sia brani inediti, con testi scritti da Scodavolpe e musica composta da Cardella ma revisionati e arrangiati da tutti.

Giacomo e Mirko si sono conosciuti sui banchi di scuola, in quarta elementare, mentre Luca si è aggiunto dopo, nel 2011, tramite un’amicizia comune. Da allora la band, che condivide musica, vita e lavoro, tiene concerti in giro per l’Italia. Il 2016 è l’anno che segna la svolta: il loro primo Ep dal titolo “Sabbie Mobili” che contiene sei brani fra cui quello di maggior successo dal titolo omonimo. Ed è proprio con “Sabbie Mobili” che i Radice Kubica hanno vinto, insieme ad altre due band, la finale regionale che si è svolta al “Florentia Rock Live” di San Benedetto del Tronto lo scorso 24 luglio e che gli ha fornito il biglietto per partecipare alla finale. «Per noi è una grande emozione andare a Sanremo - spiegano - ma siamo sereni perché non viviamo quest’esperienza non come una sfida né una gara. Ciò che conta per noi è l’aspetto della condivisione e viviamo quest’occasione come un’opportunità di crescita, raccontando la nostra storia e mettendoci in ascolto degli altri musicisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA