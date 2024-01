Paolo Bonolis: «Dopo tanto tempo torno in Rai, per 'na cosetta su Rai3; vabbè...». Galeotta la diretta da Pesaro capitale italiana della cultura

PESARO - Paolo Bonolis: «Dopo tanto tempo, torno in Rai, per 'na cosetta su Rai3; vabbè...». Il conduttore televisivo, volto storico di Mediaset, lo ha affermato stamani, con un sorriso, dal palco della Vitrifrigo Arena, il palasport pesarese, durante le prove per la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura 2024, nell'attesa dell'inaugurazione con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intrattenendo il pubblico prima del taglio del nastro ufficiale.

Il riferimento di Paolo Bonolis sul suo breve 'ritorno in Rai' è relativo alla diretta tv su Rai3, da lui condotta oggi, per la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura.



Standing ovation per Mattarella a Pesaro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dove si celebra l'avvio di Pesaro2024, Capitale italiana della Cultura - La natura della cultura.

Circa 8mila persone, tra cui 2mila studenti di 40 scuole, hanno salutato con una standing ovation il Capo dello Stato prima della cerimonia che dà il via agli oltre mille eventi che si terranno nel corso dell'anno nei 50 Comuni della provincia, ognuno protagonista con il progetto "50x50 Capitali al quadrato" .

L'evento, presenti tra gli altri il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, primi cittadini di Comuni della Provincia di Pesaro Urbino, è stato preceduto dall'esibizione delle rappresentanze di 23 bande musicali locali con oltre 100 elementi, dirette da Michele Mangani.

Particolare coreografia con il pubblico che ha mostrato cartoncini bianchi a fare da mega-schermo per alcuni proiezioni.

La manifestazione, presentata da Paolo Bonolis, è trasmessa in diretta da Rai3 e sul portale di Rainews.it.

Nell'attesa dell'arrivo del presidente di Mattarella, Bonolis ha coinvolto l'orchestra, intonando la canzone Stand by me. All'inizio della cerimonia l'Orchestra Olimpia, formata da 50 musiciste, dirette da Francesca Perrotta, ha eseguito l'Inno d'Italia.